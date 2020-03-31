İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın o hareketi büyük tepki çekti! 31.03.2020 13:31

İlk olarak Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 kıtayı esir alan koronavirüs 40 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüsün damlacıklar halinde bulaştığı bilinirken İngiliz bakanının basın açıklamasında yaptığı hareket İngiltere’yi ayağa kaldırdı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından ülke ile ilgili haftalık bilgilendirmeleri yapan Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın sayfaları çevirirken elini yalaması büyük tepki çekti.