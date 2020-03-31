Müge Anlı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu! 31.03.2020 13:55

Müge Anlı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu! Yalnızca Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırması ile değil, sosyal sorumluluk projeleri ile de vatandaşların hayatlarına dokunan, yardımseverliği ile tanınan tecrübeli sunucu Müge Anlı, Atv ekranlarında 31 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi ve tüm vatandaşlara az ya da çok fark etmez diyerek destek çağrısında bulundu.