İngiliz yayın kuruluşu BBC, Türkiye'nin, koronavirüse karşı güçlü üretim tabanını hızla harekete geçirdiğini izleyicilerine duyurdu. İngiliz muhabirin, "İşi hızla büyütüp bu parçaları üretmeye başladınız. İngiltere'nin aynısını yapamamış olması sizi şaşırtıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi Levent Yazıcı, "Ben kendi ülkemiz için değerlendireyim. Bu zor zamanları atlatmak için hep birlikte çalışıyoruz, hep birlikte üretiyoruz." ifadelerini kullandı.
İngiliz BBC'den Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine büyük övgü: İngiltere aynısını yapamadı
25.04.2020 19:04
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