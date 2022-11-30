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İmamoğlu Kaftancıoğlu kavgasında yeni perde! Ekrem İmamoğlu "paralel" yapılandı, Canan Kaftancıoğlu çizik attı

İmamoğlu Kaftancıoğlu kavgasında yeni perde! Ekrem İmamoğlu "paralel" yapılandı, Canan Kaftancıoğlu çizik attı
30.11.2022 18:36

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Son dakika haberi | CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndaki savaş yeni bir boyuta taşındı. Kaftancıoğlu'nun "Aptal, şizofren, müteahhit kafalı" ifadelerini kullandığı İmamoğlu bu sözleri reddetmemiş ve sorulan soru üzerine şekilden şekile girerek "Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum." demişti. İmamoğlu'nun İstanbul'da alternif bir il teşkilatı kurduğu, Kaftancıoğlu'nun da İmamoğlu'na yakın isimlerin üstünü çizdiği öğrenildi.

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