İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı

26.05.2020 20:55

Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na ilişkin videolu bir paylaşımda bulundu. Altun yaptığı açıklamada, "Demokrasi tarihimizin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada demokrasi ve özgürlük adası olarak yeniden doğuyor. Demokrasi ve özgürlük için ödediğimiz bedellerin simgesi ve hatırası olarak bu adayı gelecek nesillere miras bırakıyoruz." ifadelerine yer verdi.