İlber Ortaylı'dan evli Cansu Canan Özgen'e çirkin sözler: Maşallah şuna bak

Tarihçi İlber Ortaylı spiker Cansu Canan Özgen'in canlı yayınında bir rezalete imza attı. Canlı yayının bittiğini zanneden Ortaylı, evli ve kendisinden 42 yaş küçük bir kadına ahlak dışı sözler sarf etti. Çirkin ifadelere tepki gösterilirken bazı kullanıcılar, başrolde Ortaylı olduğu için ifadelerinin sempatik olduğunu savundu.

Spiker Cansu Canan Özgen, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı konuk etti. Cansu Canan Özgen'in sunuculuğunu yaptığı, İlber Ortaylı'nın konuğu olduğu Instagram canlı yayınında dikkat çeken anlar yaşandı. Instagram canlı yayını biterken oldukça kötü anlara sahne oldu.

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"MAŞALLAH ŞUNA BAK"

Özgen Ortaylı'ya, "Pekala. Hocam teşekkür ederiz, çok sağolun. İyi akşamlar diliyorum, sağlık sıhhat diliyorum, en kısa zamanda da görüşmek üzere. Hoşçakalın" dedi. İlber Ortaylı'ysa Özgen'e "sağ ol" diye dedi. Yayının sona erdiğini zanneden Ortaylı "maşallah şuna bak" çirkin ifadelerini kullandı.

ÖZGEN DE GÜLDÜ

Ortaylı'nın kendisine sarf ettiği çirkin sözleri duyan Cansu Canan Özgen, şaşkın bir ifadeyle iltifat duymuşçasına gülerek "hocam" cevabını verdi.

FAİL ORTAYLI OLUNCA SEMPATİK BULANLAR OLDU!

Sosyal medyaya düşen o çirkin anlar, bazı kullanıcıların tepkisini çekerken bazı kullanıcıların da hoşuna gitti. Olayın faili İlber Ortaylı olunca tatlı bir şey yapmış gibi tepki verenlere de tepki gösterildi. Olaya yorum yapan bazı kullanıcılar da Celal Şengör'ün Ortaylı'yı bozduğunu söyledi.

CELAL ŞENGÖR: ORADA BİR KIZ GÖRDÜM, İNANILMAZ GÜZEL BACAKLARI VAR

Celal Şengör Habertürk'te katıldığı Fatih Altaylı'nın programında kütüphanede yaşadığı sapkın hikayeyi anlatmıştı. İlber Ortaylı'nın da bulunduğu canlı yayında Şengör, "Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim" ifadelerini kullandı.

Şengör'ün sözleri kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Ortaylı Şengör'ün çirkin ifadelerine oldukça şaşırdığı kameralara yansımıştı.