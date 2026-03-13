Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 7 Mart'tan beri kayıp olarak aranan ve Müge Anlı programında ailesinin aradığı emekli öğretmen Ahmet Baysal'ın cansız bedeni sahilde bulundu. Yüzünde çok sayıda darp ve kesik izi tespit edilen Baysal'ın vahşice öldürüldüğü ve cenazenin taşlarla örtülerek saklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Acı gerçeği Müge Anlı canlı yayında duyurdu. Ayrıntılar haberimizde...

Sahilde Cansız Bulundu

Bandırma ilçesinde 7 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan 55 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Baysal, Sahil Yenice köyü yakınlarındaki deniz kıyısında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede Baysal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yüzünde Çok Sayıda Darp ve Kesik İzi

Yapılan ön incelemede Baysal'ın yüzünde ve dudaklarında çok sayıda darp ve kesik izi olduğu belirlendi. Yakınları, Baysal'ın vahşice öldürüldüğünü ve yüzünün tanınmayacak hâlde olduğunu bildirdi. Cenazenin üzerinin taşlarla örtülerek saklanmaya çalışıldığı da ortaya çıktı.

Müge Anlı Acı Haberi Canlı Yayında Duyurdu

Müge Anlı, sabahki canlı yayınında acı haberi izleyicileriyle paylaştı. Anlı, "Emekli öğretmenimiz vahşi bir cinayete kurban gitmiş. Daha sonra da üzeri taşlarla örtülerek cenaze saklanmaya çalışılmış." dedi.

Borç Verdiği Kişiler mi Öldürdü?

Müge Anlı'nın canlı yayınına bağlanan ağabey Ali İhsan Baysal, kardeşinin bazı kişilere borç para verdiğini ve bu nedenle birçok kişiyle mahkemelik olduğunu açıkladı. Ailenin en büyük şüphesi, Ahmet Baysal'ın parası nedeniyle kaçırılarak öldürülmüş olabileceği yönünde. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.