İkinci el otomobil satışlarında büyük artış! 2019'da rekor yükseliş 26.02.2020 16:52

İkinci el otomobil satışlarında 2019 sonu itibarıyla başlayan yükseliş ivmesi fiyatlarda da artışa neden oldu. 1 yaşındaki otomobil satışlarında yüzde 30 daralma görülürken, 8 yaş otomobillerde ise yüzde 105 oranında artış görüldü.

İkinci el otomobil fiyatları 2019 yıl sonunda itibaren başlayan yükseliş ivmesi ile fiyatları yarıya yakın artırdı. 1 yaşındaki otomobil satışlarında yüzde 30 daralma görülürken en yüksek artış ise yüzde 105 artışla 8 yaş otomobillerde gerçekleşti. Kredi faizlerinin düşmesi ve kampanyaların etkisi ile sıfır araç stoku azaldı.

İkinci el araç fiyatlarının 2019 yılında yüzde 36 arttığını belirten uzmanlar, "Biz 2020'de de adet bazında rekor kıracağını düşünüyoruz. 8 milyonlara ulaşan bir ikinci el pazarı göreceğiz. İkinci el otomobil fiyatlarında en yüksek fiyatlar 1-3 yaş arası otomobillerde." dedi. Buna göre; 1 yaşındaki otomobil satışlarında yüzde 30 daralma görülürken 2 yaşındaki otomobillerde yüzde 6'lık düşüş söz konusu. En yüksek artış ise yüzde 105 artışla 8 yaş otomobillerde. Sektöre temsilcileri ikinci el araç fiyatlarının düşmesini beklemiyor. Sıfır araç fiyatlarının arttığı sürece ikinci el araç fiyatlarının da artacağı belirtiliyor. İkinci el araçlarda satışların bu yıl rekor kırması bekleniyor.