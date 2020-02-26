Koronavirüs nedeniyle maskeler karaborsaya düştü! 7 TL olan maskeler şimdi 120 TL 26.02.2020 17:52

Çin’de binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüsü sonrasında, maske fiyatları kara borsaya düştü. Kentte 7 TL'den satılan maske fiyatları 120 TL’ye yükseldi. Rekor fiyata ulaşan maskeleri medikal malzeme satanlar da bulmakta zorlanıyor.

Çin'de binlerce kişinin ölümüne neden olan ve aynı zamanda birçok ülkede de yayılmaya başlayan corona virüsünden dolayı birçok pazarlamacı ellerinde olan N95 maskesi, cerrahi maske, eldiven, ateş ölçer ve koruyucu tulumları Çin'e gönderdiği ve üretimlerin de durmasından dolayı piyasada bulunan ürünlerinde rekor fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.

Hastası olduğu için cerrahi maske almak isteyen ama pahalı olduğundan dolayı almayan vatandaş ise, "Çin'de virüs var diye burada fiyatları yükseltiyorlar. Bunun üretimi Türkiye'de de yapılıyor. Burada yapılıyorsa fiyatların yükselmemesi lazımdır. Karaborsa olmaması lazım. Daha önce kutusu 7 TL'ymiş, şimdi 120 TL olmuş. Bizim hastamız vardı hastamız için alacaktık. Virüs Türkiye'ye gelmemiş inşallah gelmez" dedi.

Virüs öncesi paket fiyatı 7 TL'den satılan cerrahi maskelerinin şuan 120 TL'den, 4 TL'den satılan N95 maskelerinin de tanesinin şuan en düşük 20 TL'den satıldığını belirten medikal ürün satıcısı Bayram Delibaşı, " Şuan Türkiye'yle alakası olmayan ürünlerin fiyat artışı meydana geldi. Daha önceden Çin'den gelen ürünler geri Çin'e, gitmek zorunda kaldı. Çin'deki virüs nedeniyle ürünler git gide ilgi görmeye başladı. İlgi gören ürünlerde de fiyat artışı ister istemez meydana geldi. Eskiden 3-5 TL'ye kutusunu sattığımız maskelerin fiyatı 120 TL oldu. 50 TL'ye sattığımız ateş ölçerin fiyatı 280-350 TL arasında değişiyor. Litresini 15 TL'ye sattığımız el dezenfektanı 30-35 TL. Eldivenlerde de şuan baya artış olmaya başladı. Kutusu 12 TL olan eldivenler şuan bize 30-35 TL'ye gelmeye başladı. Şuan üreticilerde bize ürün vermemeye başladı. Üreticiler artık ürünlerini direk yurt dışına göndermeye başladı, özellikle de maske grubunda. Türkiye'deki insanlarda kendileri için tedbir almaya çalışıyorlar. Özellikle gelip maske alanlar var, almaya çalışanlar var ama Adıyaman bölgesinde ve Türkiye'de böyle bir tehlike yok. Olursa ne olur, Çin'e maske gönderdik ama Türkiye'de maske bulamayacak durumdayız" şeklinde konuştu.

Tedbir amaçlı tek adet N95 maskesi alan vatandaş ise, "5 TL'den 20 TL'ye yükselmiş. Bu kadar yüksek olduğunu beklemiyordum. İnşallah virüs yayılmaz Türkiye'mize" diye konuştu.