İHA ve SİHA'lardan sonra o da çok konuşulacak! İlk yerli ve milli hava savunma sistemi: SİPER!

Savunma sanayiide İHA ve SİHA’lardan sonra en kritik hamlelerden biri daha geliyor. Özellikle S-400'ler üzerinden Türkiye'ye dayatılan yaptırım tehditlerinin ardından ilk milli ve yerli hava savunma füze sisteminde sona gelindi. İlk yerli ve milli hava savunma sistemimiz olan SİPER havada hareket eden her şeyi vuruyor. İşte SİPER'in göz dolduran özellikleri...

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER'in batarya yapısının görseli paylaşıldı. SİPER'in paylaşılan çalışma sistemi görseline göre projede S-400 benzeri bir kurulum bulunuyor.

SİPER'de 1 filo kontrol merkezi ile 1 filo arama radarı olduğuna dikkat çekildi. Filoya bağlı 2 bataryanın her birinde atış kontrol radarı ve atış kontrol merkezi bulunuyor.

Her filoda, 1 adet Filo Kontrol Merkezi, 1 adet Arama Radarı (TEIRS-Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi), 1 adet Haberleşme Röle Aracı (HRA) yer alıyor.

2 BATARYA

Türkiye'nin yeni gözdesi Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER'in her bataryasında 1 Atış Kontrol Radarı (AKR) (Silah Tespit Radarı var.

1 Atış Kontrol Merkezi de bulunan SİPER'de 4 adet Füze Fırlatma Sistemi (FFS) (6'lı lancer) var.

S-400'lerin ardından Türkiye'nin odaklandığı proje SİPER'de 1 adet Haberleşme İstasyon Aracı, 2 adet Füze Taşıma Yükleme Sistemi ve Füzeler (70-90 km menzil, hava soluyan hedefler icin) yer alıyor.

Milli Radar Ağı RADNET, NATO, Link16, Üst Komuta Kontrol vb bağlantılar da SİPER'in bataryalarında bulunuyor.