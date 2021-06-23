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İHA muhabirini darp eden saldırganlardan biri Lütfü Türkkan’ın yeğeni çıktı

İHA muhabirini darp eden saldırganlardan biri Lütfü Türkkan’ın yeğeni çıktı
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kaçak yapıların yıkımı sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirini darp eden ve tutuklanan 4 saldırgandan birinin İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yeğeni olduğu öğrenildi. Saldırganlardan biriyse, adliye çıkışı kameralara gülerek kaçmaya çalıştı.


İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası'ndaki çiftliğinde tespit edilen kaçak yapıların yıkımına dün başlandı.

Bölgeye giderek yıkımı haberleştirmek için çekim yapan İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu ise çiftlikten çıkan Türkkan'ın 4 çalışanı tarafından feci şekilde darp edildi.

Olayın ardından vücudundaki yaralarla hastaneye kaldırılan muhabir Uslu, 10 gün iş göremez raporu alırken saldırgan 4 kişi ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen saldırganlardan 3'ü adli kontrol şartı ile serbest kalırken muhabiri acımasızca darp eden ve tutuklanan İbrahim Hasırcı'nın ise Türkkan'ın öz yeğeni olduğu ortaya çıktı.

2. Sulh Ceza Hakimliğinde sorguları tamamlanarak tutuklanan ve cezaevine gönderilen İbrahim Hasırcı'nın, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın ablasının oğlu olduğu öğrenildi.

Adliyede sorguları tamamlanarak serbest kalan ve adliye çıkışı kameralara gülerek kaçmaya çalışan şahıslardan birinin Türkkan'ın şoförü, bir kişinin çiftlik çalışanı, bir kişinin de Hasırcı'nın arkadaşı olduğu tespit edildi.

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