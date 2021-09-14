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İETT otobüsleri arıza yapmaya devam ediyor! Bir günde tam 7 otobüs yolda kaldı! Otobüsler neden yolda kalıyor?

İETT otobüsleri arıza yapmaya devam ediyor! Bir günde tam 7 otobüs yolda kaldı! Otobüsler neden yolda kalıyor?
14.09.2021 12:15
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İETT otobüsleri bakımsızlıktan dökülmeye başladı. Aynı gün içerisinde Bahçeşehir, FSM çıkışı, Ümraniye, Yenibosna, Sultangazi, Bağcılar ve Levent’te 7 otobüs yolda kaldı. Duruma tepki gösteren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İETT otobüsleri için daha önce her garaj için değişik firmaların aldığı bakım ihalelerini, bu dönemde CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın müşaviri olduğu tek bir firma aldı. Bu firma da bakımları yapmıyor. Arızaların, bu ihalelerden sonra bu kadar artması bir tesadüf müdür?" dedi.


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