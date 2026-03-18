İETT halk otobüsü şoförü 1,5 promil alkollü çıktı: Yolcuların şikayetiyle yakalandı, gözaltına alındı

İstanbul'da Esenler-Avcılar seferini yapan İETT halk otobüsü şoförü, yolculuk sırasında duraksları karıştırması ve güzergah dışına çıkmasıyla yolcuların dikkatini çekti. Şüphelenen yolcuların son durağa ulaşmasının ardından İETT Hareket Amirliği'ne başvurmasıyla başlayan süreçte yapılan trafik denetiminde şoförün 1,5 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şoföre 25 bin lira para cezası kesildi.

Durakları karıştırdı, güzergah dışına çıktı

Olay, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı-Avcılar seferini yapan halk otobüsünün şoförü, yolculuk sırasında duraksları karıştırmaya ve güzergah dışına çıkmaya başladı. Direksiyonda da hatalar yapan şoförden şüphelenen yolcular, aracın son durağa gelmesinin ardından İETT Hareket Amirliği'ne giderek durumu yetkililere bildirdi.

Hareket amirliği polisi haberdar etti

Yolcuların uyarısı üzerine harekete geçen hareket amirliği görevlileri ve diğer şoförler, halk otobüsü şoförünün alkollü olduğunu fark etti. Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği'ne bilgi verildi. Olay yerine sevk edilen trafik ekipleri şoför F.G. üzerinde alkol ölçümü gerçekleştirdi.

1,5 promil alkollü çıktı, gözaltına alındı

Yapılan ölçümde şoför F.G.'nin 1,5 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan F.G., ekip aracıyla Avcılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Şoföre 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Halk otobüsü ise yediemin otoparkına çekildi.

Soruşturma başlatıldı

Yüzlerce yolcunun hayatını tehlikeye attığı değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.