MSB duyurdu: Adana'ya ilave Patriot sistemi konuşlandırılıyor | İncirlik'ten kritik açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı bu haftaki basın bilgilendirme toplantısını Adana İncirlik Hava Üssü'nde düzenledi. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün gerçekleştirdiği açıklamalarda öne çıkan en kritik başlık, Adana'daki mevcut İspanya Patriot sistemine ek olarak Ramstein'daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir Patriot sisteminin daha bölgeye konuşlandırıldığı haberi oldu. Toplantıda aynı zamanda 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü de anıldı. Tüm açıklamalar ve görüntüler haberimizin video bölümünde.

Adana'ya bir Patriot sistemi daha konuşlandırıldı

Hava sahasının ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirler kapsamında Adana'daki mevcut İspanya Patriot sistemine ek olarak Ramstein/Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir Patriot sistemi daha Adana'ya konuşlandırıldı. Söz konusu gelişme, bölgedeki artan hava tehditlerine karşı NATO müttefikleriyle koordineli biçimde atılan somut bir adım olarak değerlendirildi.

İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

13 Mart'ta İran'dan ateşlenerek Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği bir kez daha vurgulandı. Aktürk, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülkeyle temasların sürdürüldüğünü, milli güvenliğe yönelik her türlü tehdide karşı gerekli önlemlerin kararlılıkla alındığını belirtti.

Terörle mücadele ve hudut güvenliği

Geçtiğimiz hafta boyunca 6 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu bildirildi. Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 767 kilometreye ulaştığı açıklandı. Hudut güvenliği kapsamında ise geçen hafta içinde 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 139 kişi yakalandı. 1 Ocak'tan bu yana sınırdan yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 417'ye ulaşırken engellenen kişi sayısı 15 bin 979 oldu. Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Kıbrıs NOTAM krizi: "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin NOTAM'ı geçersiz"

Aktürk, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan NOTAM'ın geçersiz ve hükümsüz olduğunu açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayımlanan karşı NOTAM'ın geçerliliği tescillendi. Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla adanın tamamının güvenliği için ilave tedbirler almaya devam edeceği, KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığın tam olduğu da vurgulandı.

Hürmüz Boğazı: Seyrüsefer serbestisi ve gerilimin önlenmesi

Küresel enerji arz güvenliği ve uluslararası deniz ticaretinin sürekliliği bakımından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin Bakanlık tarafından yakından takip edildiği açıklandı. Türkiye'nin tüm taraflara itidal ve uluslararası hukuka uygun hareket etme çağrısını yinelediği belirtildi.

Süper Şimşek hava aracı envantere alındı

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen muhtelif miktarda Süper Şimşek hava aracının Hava Kuvvetleri'nin envanterine alındığı da toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı.