İdlib'te 34 askerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi! 29.02.2020 17:55

Türkiye, İdlib'de eli kanlı Esad rejimi tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlerimizin yasını tutarken saldırıya ait yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Gelen son dakika bilgisine göre Mehmetçik'in saldırıya uğradığı Balyun kasabası ilk kez görüntülendi.

Türkiye perşembe akşam saatlerinde İdlib'de yaşanan saldırının ardından 34 şehidin yasını tutarken saldırıya ait detaylar da ortaya çıkmaya başladı.





İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Amerika'nın Sesi (VOA)'nde yer alan habere göre, saldırı sırasında uçak ve topçu ateşine maruz kalan askerlerimizin olduğu Balyun kasabasına dair görüntüler ortaya çıktı.





Associated Press haber ajansı, eli kanlı Esed rejiminin, Türk askerlerini vurduğu hava saldırısı sonrasında bölgeden görüntüler yayınladı.



