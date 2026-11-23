İstanbul’da aslan alarmı! Sarıyer’de aranan aslanla karşılaşanlara veteriner hekimden kritik uyarılar
Sarıyer'de yaklaşık 16 saattir yeri tespit edilmeye ve yakalanmaya çalışılan aslanla ilgili veteriner hekim Yücel Yılmaz önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, vatandaşları hayvanla karşılaşmaları halinde kaçmamaları ve göz teması kurmamaları konusunda uyardı. Yılmaz, aslanın bazı kişilere alışkın olmasının dışarıdaki diğer insanlara karşı da evcil olduğu anlamına gelmediğini belirterek, “Görünce yetkililere haber verip uzakta durmak lazım” dedi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber