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Son dakika: Başsavcılık'tan konusundaki provokatif paylaşımlara soruşturma

Son dakika haberi... , 'de Türk askerine yönelik saldırıya ilişkin provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

  • Güncel
  • 28.02.2020 15:18
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 15:21
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Provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 27 Şubat 2020 tarihinde 'nin şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlerimize ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216, 217 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Kanunlara Uymamaya Tahrik, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır.

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