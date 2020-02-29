İdlib'de Esad rejiminin hain saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizden Şehit Nihat Kara'nın cenaze törenine on binlerce vatandaş katıldı. Kardeşini son yolculuğuna uğurlayan hafız ağabey Suat Kara, ''Biz Kur'an kursunda okurken birbirimizle yarışıyorduk. O zamanlar ben onu kendime rakip görmüyordum, kendime güveniyordum. Meğer o benden çok öndeymiş. Bu bizim için çok büyük bir gururdur. Benim kardeşim daha önce yaralandı geldi. İstese durabilirdi fakat o görevine geri döndü. Allah hepinizden razı olsun. Bugün bizim düğün günümüz'' ifadelerini kullandı.
İdlib şehidi Nihat Kara'nın abisinden duygulandıran sözler: Bugün bizim düğün günümüz.29.02.2020 20:01
- İdlib şehidi Nihat Kara'nın abisinden duygulandıran sözler: Bugün bizim düğün günümüz.
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Doha'da 'İdlib' açıklaması: Sahada ve masada ne gerekiyorsa yapıyoruz
- İdlib şehidi Mustafa Bayrakdar'ın eğitim görüntüleri ortaya çıktı
- Batman Sason'a şehit ateşi düştü! Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur son yolculuğuna uğurlandı
- Tokat'a şehit ateşi düştü! Uzman Çavuş Adem Akın'ın ailesine acı haber verildi
- İdlib'te 34 askerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi!
- JASAT timi ‘Bizi kimse yakalayamaz’ diyen define avcılarını kıskıvrak yakaladı
- İdlib şehidi Piyade Teğmen Bayram Olgun'u Konya'da on binler son yolculuğuna uğurladı
- Başkan Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal'a son görev | Son dakika
- İdlib şehidi Uzman Onbaşı Birhan Er son yolculuğuna uğurlandı
- Şehit olan eşini karnında taşıdığı emanetini severek uğurladı! Uzman Onbaşı Veysel Günay'a son veda
- İdlib şehidi Kayserili Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.