İdlib şehidi Nihat Kara'nın abisinden duygulandıran sözler: Bugün bizim düğün günümüz. 29.02.2020 20:01

İdlib'de Esad rejiminin hain saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizden Şehit Nihat Kara'nın cenaze törenine on binlerce vatandaş katıldı. Kardeşini son yolculuğuna uğurlayan hafız ağabey Suat Kara, ''Biz Kur'an kursunda okurken birbirimizle yarışıyorduk. O zamanlar ben onu kendime rakip görmüyordum, kendime güveniyordum. Meğer o benden çok öndeymiş. Bu bizim için çok büyük bir gururdur. Benim kardeşim daha önce yaralandı geldi. İstese durabilirdi fakat o görevine geri döndü. Allah hepinizden razı olsun. Bugün bizim düğün günümüz'' ifadelerini kullandı.