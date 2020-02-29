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İdlib şehidi Mustafa Bayrakdar'ın eğitim görüntüleri ortaya çıktı

İdlib şehidi Mustafa Bayrakdar'ın eğitim görüntüleri ortaya çıktı

29.02.2020 17:36

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejiminin hain saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizden biri olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın askerdeki eğitim görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin şehidimiz Mustafa Bayrakdar'ın muvazzaf subay olacağının haberini aldığı günde çekildiği öğrenildi.


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