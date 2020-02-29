Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejiminin hain saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizden biri olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın askerdeki eğitim görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin şehidimiz Mustafa Bayrakdar'ın muvazzaf subay olacağının haberini aldığı günde çekildiği öğrenildi.
İdlib şehidi Mustafa Bayrakdar'ın eğitim görüntüleri ortaya çıktı29.02.2020 17:36
- İdlib şehidi Mustafa Bayrakdar'ın eğitim görüntüleri ortaya çıktı
- Batman Sason'a şehit ateşi düştü! Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur son yolculuğuna uğurlandı
- Tokat'a şehit ateşi düştü! Uzman Çavuş Adem Akın'ın ailesine acı haber verildi
- İdlib'te 34 askerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi!
- JASAT timi ‘Bizi kimse yakalayamaz’ diyen define avcılarını kıskıvrak yakaladı
- İdlib şehidi Piyade Teğmen Bayram Olgun'u Konya'da on binler son yolculuğuna uğurladı
- Başkan Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal'a son görev | Son dakika
- İdlib şehidi Uzman Onbaşı Birhan Er son yolculuğuna uğurlandı
- Şehit olan eşini karnında taşıdığı emanetini severek uğurladı! Uzman Onbaşı Veysel Günay'a son veda
- İdlib şehidi Kayserili Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
- İdlib şehidi Uzman Onbaşı Batuhan Tank gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
- Gaziantep Nurdağı'na şehit ateşi düştü! Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in ailesine acı haber verildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.