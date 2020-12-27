Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Uzman isimden canlı yayında korkutan açıklama!

Son dakika haberi... Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem bölge halkında panik yarattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı açıklamasını yaparken sallantının daha büyük depremin habercisi olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Pampal, "Bu depremler daha büyük depremlerin habercileri gibi algılanabilir değerlendirilebilir" dedi.

Son dakika haberi... Elazığ ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem ne anlatıyor? Daha büyük depremlerin habercisi mi? Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Pampal, "O bölge zaten hareketli bildiğiniz gibi daha önce de oldukça hasar yapıcı bir deprem yaşadık. Bu böğle Sivrice- Pütürge arası kırıldı ve ciddi bir depreme neden oldu. Bölge zaten kırılmaya başlamış. Büyük depremlere yol açma potansiyeli olduğu bilinen bir durum. Ama bu son depremler sanıyorum daha önceki depremin bulunduğu bölgede meydana gelmekte o bakımdan çok korkutucu görünmüyor doğrusu. Çevrede pek çok fay var. Oldukça geniş bir alanda geniş zondan oluşuyor. Bir miktar hasar olması normaldir.



Tetikleme demeyelim ama zaten tetiklenmeye ihtiyacı yok daha önce de görüldü. Stres transferi söz konusu oldu. Kırılma söz konusu çok da insanları korkutmak istemem doğrusu ama buralarda daha büyük depremler olma ihtimali arttı diyebiliriz. Bu depremler daha büyük depremlerin habercileri gibi algılanabilir değerlendirilebilir." şeklinde konuştu.