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İçişleri Bakanlığı PKK/KCK'nın nefesini kesen operasyonları açıkladı

İçişleri Bakanlığı PKK/KCK'nın nefesini kesen operasyonları açıkladı
28.11.2020 18:05
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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, "PKK/KCK'ya yönelik Başsavcılıklarla koordineli olarak 27-28 Kasım'da 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik dün ve bugün başsavcılıklarla koordineli 42 ilde planlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 641 şahıs gözaltına alındı.

Aramalarda, çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek ve şarjör ele geçirildi. Örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.

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