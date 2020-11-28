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İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin evine çirkin saldırı! Mete yaşananları A Haber'de anlattı

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin evine çirkin saldırı! Mete yaşananları A Haber'de anlattı
28.11.2020 23:04
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Yunanistan’da faşistler bu kez İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin kaldığı eve saldırı düzenledi. A Haber’de yayınlanan Akşam Ajansı programına telefonla katılan olan Ahmet Mete, yaşadıklarını ve Yunanistan’da Türklere yönelik yapılan baskıları anlattı. Polisin olaya duyarsız kaldığını ve seslerini sosyal medya üzerinden duyurabildiklerini aktaran Mete, "Yunanistan’da saldırılar ilk değil son olmayacak. Azınlık her zaman saldırılara uğruyor." ifadelerini kullandı.


Yunanistan'da faşistler bu kez İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin kaldığı eve saldırı düzenledi.

A Haber'de yayınlanan Akşam Ajansı programına telefonla katılan olan Ahmet Mete, yaşadıklarını ve Yunanistan'da Türklere yönelik yapılan baskıları anlattı.

Polisin olaya duyarsız kaldığını ve seslerini sosyal medya üzerinden duyurabildiklerini aktaran Mete, "Yunanistan'da saldırılar ilk değil son olmayacak. Azınlık her zaman saldırılara uğruyor. Bir cuma günüydü akşam evime geldiğim zaman baktım ki asansörün aynasında şahsıma ait küfürler vardı. Öğrendim ki komşular polis çağırmış ilgilenmiş. Tabi bunun evveliyatı var. 2016'da bir asker boğuldu onun cenazesine gitmiştik. Cenazeye gittik diye bize 'bayrağı yırttılar' gibi ırkçılar saldırdılar. Mahkemeler açtılar. Cuma günü de o ırkçı bir bayana mahkeme açmıştık, mahkemenin tebligatı geldi. Nisan ayında mahkemesi olacak diye. Yarım saat içinde de bu yazı yazıldı. Dolayısıyla bunlar her zaman yapılan olaylar. Fakat evin içine kadar girebilecek cesareti buluyorlar. Bizi sıkıntıya sokan orası oldu." dedi.

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