İstanbul’da fiyat ve gramaj kuralına uymayan ekmek fırınlarına karşı harekete geçildi

Son dakika haberine göre İstanbul’da fiyat-gramaj tarifesine uymayan bin 571 fırına, haksız fiyat artışı tutanağı düzenlendi ve savunmaları istendi. İstanbul Valiliği’nden kent genelinde fırınlara yönelik yapılan denetimlere ilişkin açıklama yapıldı.







2 bin 892 fırında gramaj-fiyat ve tarife denetimi yapıldığı aktarılan açıklamada, "Bu denetimlerde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 54. Maddesi, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca fırınlarda üretim ve satışı yapılan ürünlerde; fiyat etiketleri ve tarife fiyat listelerinin bulunup bulunmadığı, fiyat etiketlerinin/fiyat-tarife listelerinin mevzuata uygun olup olmadığı, fırınlarda ekmek fiyatlarının İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından açıklanan azami ekmek fiyat tarifesinde yer aldığı gibi (1 kg) ekmek fiyatının azami 7.50 TL'ye (200 gram ekmek 1,5 TL) denk gelecek şekilde satılıp satılmadığı, haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi" denildi.





Denetimlerde, bin 321 fırının standartlara uyduğu, bin 571 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildiği aktarılan açıklamada "Fiyat-gramaj tarifesine uymayan bin 571 fırına, haksız fiyat artışı tutanağı düzenlendi ve savunmaları istendi. Bazı fırınlarda tespit edilen usulsüz fiyat tarifesiyle ilgili olarak Ticaret Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmiştir.









Söz konusu tarifenin nereden kaynaklandığı mutlaka tespit edilecek ve Valiliğimizin hassasiyetle takip ettiği bu durum hakkında, kamuoyumuz bilgilendirilecektir. Üretim ve satışlarında yürürlükteki tarifeye uygun faaliyet gösteren fırıncı esnafımıza teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyoruz.







Meslek kuruluşlarınca belirlenen fiyat tarifesine uymayan fırın sahiplerine, esnafların piri Ahi Evran'ın meslek ilkelerini hatırlatıyor, haksız kazanç elde etmeye yönelik davranışlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz.







Fırınlarımızın gramaj ve fiyat tarifesine uyumlarını denetlemeye devam edeceğiz. Bu konuda bütün vatandaşlarımız "Haksız Fiyat Artışı Bildirimi" mobil uygulaması veya Alo175 telefon hattı üzerinden başvuru yapabilmektedir" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN