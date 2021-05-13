İBB'nin Pendik metro çalışmasında patlattığı dinamitler çevredeki binalara zarar verdi

İstanbul Pendik’te İBB’nin metro çalışması sırasında kontrolsüz olarak patlattığı dinamitler çevreye zarar verdi. Patlama sonrası soruşturma başlatılırken çevredeki bina ve araçlar zarar gördü.

Pendik Kaynarca'da bulunan İBB'ye bağlı metro inşaatında dün akşam saat 20.00 sıralarında dinamit patlaması meydana geldi. Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki iş yeri ve apartmanların camları paramparça oldu.

Tuzla buz olan camların isabet etmesiyle çevrede bulunan bazı vatandaşların hafif yaralandığı iddia edildi. Patlamayla birlikte büyük paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara çıkarak olan biteni korkuyla izledi.

Patlama hakkında konuşan Ahmet E. "Biz de komşularımızın sayesinde haber alıp geldik. Dükkanımızın camı patlamış. Yukarıda bulunan binanın canları kullanılmaz hale gelmiş.

Burada metro çalışması var ondan dolayı dinamit patlatıyorlar. Normalde uyarılar yapılırdı patlama olacağı zaman. Şu an için maalesef durum ortada zarardayız" dedi.

"ETKİSİ BÜYÜK OLDU"

Patlamaya tanık olan başka bir vatandaş, "Biz patlama sesini Kaynarca'dan duyduk. Yaralıların olduğunu söylediler çıkıp geldik. Yaklaşık 1 kilometre öteden patlamalar sonucu masalar sallandı.

Burada çalışma olduğunu biliyorduk. Kontrollü patlatma olduğu zaman camilerden anons yapılıyordu. Bu kez etkisi büyük oldu" diye konuştu.

Patlamanın yaşandığı metro inşaatı ve çevresi drone ile havadan görüntülendi.