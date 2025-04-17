İBB'den alacağı olan Birtam İnşaat’tan 150 bin dolar rüşvet alındığı öne sürülen Fatih Keleş’in, Florya’daki başkanlık konutunda iş insanlarını ağırlayarak ödeme talep ettiği ortaya çıktı. Müteahhit firmanın parayı önce İstanbul’daki Mor Döviz’de dolara çevirdiği, savcılığın bu sürece dair para görüntülerine, lokasyon bilgilerine ve belgelerine ulaştığı belirtildi. Rüşvetlerin saklandığı dev kasanın ise operasyon öncesi vinçle taşınarak kaçırıldığı tespit edildi. Başsavcılık, kayıp kasanın izini sürüyor.