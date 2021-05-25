İBB yönetimine ''Tenis kortu'' tepkisi! Hastane yolunu yapmaya para bulamayanlar yüzen tenis kortu yaptı!

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışının üzerinden tam bir yıl geçti. Hastane, yapımı devam ederken yerel seçimlerde İBB'nin başına gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "Yolunu yapmaya paramız yok" sözleriyle hafızalara kazınmış, İmamoğlu'nun skandal açıklamalarının ardından devreye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı girmişti. Konuyla ilgili bir sene sonra konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir detaya dikkat çekti. Varank, "Hastanenin yolunu yapmayan belediye başkanı Haliç'in üstünde eşiyle tenis oynamak için kort inşa etti. Oraya para bulabiliyor ama hastanenin yolunu yapmaya para bulamıyor. Muhalefetin siyaset anlayışı bundan geçiyor" ifadelerini kullandı.