Haberler Haber Videoları İBB önünde protesto! Cesedini beze sarıp belediye binasının önüne...

İBB önünde protesto! Cesedini beze sarıp belediye binasının önüne...

İBB önünde protesto! Cesedini beze sarıp belediye binasının önüne...
12.10.2021 11:01
Ana Sayfa 00:12
Demet Akalın'dan şok Özgü...
Ana Sayfa 02:28
Sanayide çarklar dönüyor!...
Ana Sayfa 00:26
ALES/2 sınav sonuçları...
Ana Sayfa 00:55
İstanbul'da okul servislerine...
Ana Sayfa 00:55
CHP yandaşından akılalmaz...
Ana Sayfa 00:58
Meteorolojiden 14 il için sarı...
Ana Sayfa 00:59
Galatasaray stat sponsorunu...
Ana Sayfa 00:27
Pelin Karahan yeni imajını...
Ana Sayfa 00:34
Letonya - Türkiye | CANLI
Ana Sayfa 01:46
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:03
Başkan Erdoğan’dan yeni...
Ana Sayfa 00:08
Fahriye Evcen’den dans şovu!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki ekip, sokak köpeklerini kısırlaştırma yoluna gitmiş ancak köpeklerin tedavileri tam yapılmadan sokaklara yeniden saldığı ortaya çıkmıştı. Skandala büyük tepki yağarken bir hayvansever, kısırlaştırma işlemi sonrası açık yarasıyla otoban kenarına atılan bir köpek cesedini beze sarıp İBB önüne koydu. Gazetecilerden Bulut Yamandağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda olayı haber yapmak isterken belediye ekiplerinin fotoğraflarını çekip, yolunu keserek kendisini tehdit ettiğini ifade etti.

Haber Videoları
SON DAKİKA