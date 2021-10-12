İBB önünde protesto! Cesedini beze sarıp belediye binasının önüne...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki ekip, sokak köpeklerini kısırlaştırma yoluna gitmiş ancak köpeklerin tedavileri tam yapılmadan sokaklara yeniden saldığı ortaya çıkmıştı. Skandala büyük tepki yağarken bir hayvansever, kısırlaştırma işlemi sonrası açık yarasıyla otoban kenarına atılan bir köpek cesedini beze sarıp İBB önüne koydu. Gazetecilerden Bulut Yamandağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda olayı haber yapmak isterken belediye ekiplerinin fotoğraflarını çekip, yolunu keserek kendisini tehdit ettiğini ifade etti.