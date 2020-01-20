İBB çalışanından A Haber yayınına engel 20.01.2020 15:47

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da metrobüs yolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Metrobüs yoluna giren motorlu bir sürücü, karşı yönden gelen metrobüs ile çarpışarak hayatını kaybetti. Yaşanan kazayı haberleştirmek isteyen A Haber ekibi, olay yerine gitti. Kaza bölgesinden canlı yayın yapıldığı sırada ise İBB çalışanı bir kişi A Haber ekibine müdahale ederek yayına engel olmaya çalıştı. Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekipleri, amacı sadece bir kazayı haberleştirmek olan gazetecilere engel olmaya çalışması büyük tepki çekti.