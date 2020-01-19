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  • 19.01.2020 23:17
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 23:33

Mecidiyeköy'de feci ! le çarpıştı! O anlar kamerada...

Mecidiyeköy'de yolunda ilerleyen in, metrobüsle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile metrobüsteki 2 yolcu hastaneye kaldırıldı. anı metrobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Mecidiyeköy'de le çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI
Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsle, sürücüsü öğrenilemeyen 34 BOZ 442 plakalı motosiklet çarpıştı. sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı metrobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Metrobüste bulunan ve yaralanan yolculardan biri de hastanede tedavi altına alındı.

Metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşanırken, kazaya karışan metrobüsteki yolcular, diğer ulaşım araçlarına yönlendirildi.

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