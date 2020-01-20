Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde dün akşam meydana gelen kazada Emre Can Azder'in kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen metrobüsle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Azder, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde dün akşam meydana gelen kazada Emre Can Azder'in kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen metrobüsle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Azder, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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