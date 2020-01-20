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  • 20.01.2020 14:23
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 14:34

Metrobüs yolundaki feci da dikkat çeken detay!

İstanbul Şişli’de metrobüse çarpan motosiklerin metrobüs yoluna ’nden girdiği belirlendi. Son dakika haberine göre, görevlilerin sürücüyü durdurmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı ortaya çıktı.

Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde dün akşam meydana gelen kazada Emre Can Azder'in kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen metrobüsle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Azder, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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