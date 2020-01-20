Ceren Özdemir'in babasından müebbet kararı sonrası yürek dağlayan açıklama: Adalet yerini buldu ama... 20.01.2020 12:27

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i (20), evinin önünde bıçaklayarak öldüren, katil Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Cezanın açıklandığı duruşmanın ardından Ceren Özdemir'in avukatı basın açıklaması yaptı. Avukatın açıklamalarından sonra basın mensupları Ceren Özdemir'in anne ve babasına verilen karar hakkında düşüncelerini sordu. Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, ''Adalet yerini buldu diyorum ama acımız dinmeyecek, acımız yine devam edecek içimizde'' cümlesiyle milyonların yüreğini dağladı. İşte verilen karar sonrası Ceren Özdemir'in anne, babası ve avukatının açıklamaları...