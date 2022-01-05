İBB borç batağına sürüklendi! Mehmet Tevfik Göksu son rakamı açıkladı

Kötü yönetim CHP'li belediyeleri borç batağına sürükledi. İçine düştüğü mali krizi aşmak için tasarruf etmek yerine her seferinde uluslararası finans kuruluşlarının kapısını çalarak döviz bazında borçlanmaya giden Ekrem İmamoğlu İBB'yi borç batağına sürükledi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu İBB'nin şçinde bulunduğu kara tabloyu; "Büyükşehir Belediyesinde 28 milyar küsür lira borç ile devrettik. Şu anda büyükşehir belediyesinin güncel net borcu, 41.6 milyar ( 41.6 katrilyon) Meclisten geçen borçlarla beraber 2022 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin borç stoğu 73 milyara çıkıyor." sözleriyle açıkladı.