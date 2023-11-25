'@HOHMUSTESARI', 'Sayın Müsteşar' adıyla sosyal medyadan bakanların da aralarında bulunduğu siyasilere küfürler savurduğu ortaya çıkınca Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından ihraç edilen, ancak Danıştay tarafından görevine iadesine karar verilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, yeniden açığa alındı.

"Hakaret" suçundan ceza alan eski Cumhuriyet Savcısı Gündüz, ihraç edilmesinin ardından Danıştay'a açtığı davada görevine iade yönünde karar çıkmıştı.

HSK DANIŞTAY'A BAŞVURDU



Skandal kararın ardından üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), kararın iptali için Danıştay'a başvurdu. Danıştay 5. Daire'nin kararı kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken son kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

GÖREVE İADE EDİLİP AÇIĞA ALINDI



İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre, Danıştay 5. Daire'nin verdiği göreve iade kararını 30 gün içerisinde uygulaması gereken HSK, 27 Ekim'de gelen Danıştay kararı üzerine Gündüz'ü görevine iade etti.



Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, HSK'nın yaptığı itiraza karşı henüz karar vermezken, HSK 2. Dairesi yeniden toplandı. 2. Daire, Gündüz hakkında hem idari hem de Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde "hakaret" davasının sürdüğünü belirterek Gündüz'ü görevine başlamadan yeniden açığa aldı.

Gündüz, Danıştay ve Yargıtay'da devam eden davaları sonuçlanıncaya kadar görevine dönemeyecek. Sabah'ta yer alan habere göre, Danıştay'ın ve Yargıtay'ın verdiği kararların ardından HSK, Gündüz hakkında yeniden karar verecek.

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