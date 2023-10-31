Danıştay’dan trol savcı Özcan Muhammed Gündüz hakkında skandal karar! İhracı iptal edildi, mesleğe dönecek

Eski Savcı Gündüz'ün 'HOHMUSTESARI' isimli trol hesaptan küfürler ettiği ve hakaretlerde bulunduğu isimler arasında bakanlar da çıktı. Savcı'nın küfür ve hakaretlerine maruz kalan isimler arasında; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve vefat eden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu yer aldı.

2016'DA HESABI AÇTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, Twitter adresinin 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden Ağustos 2016'da açıldığı belirlendi. Hesabın kurtarma bilgilerinde verilen telefon numarasının ise Samsun Cumhuriyet savcısı Özcan Muhammed Gündüz'e ait çıktı. Gündüz'ün soruşturmada cep telefonunu yenilediği de belirlendi. "Çocuğum suya düşürdü" diyerek cep telefonunu yenilemek zorunda kaldığını öne süren Gündüz'ün, eski telefonunda yapılan incelemelerde cihazın ana kartının kırılarak, yerinden özel olarak söküldüğü tespit edildi.

2018 YILINDA AVUKATLIKTAN SAVCILIĞA GEÇTİ

2006 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Gündüz'ün, bir kamu kurumunda avukatken, 2018 yılı HSK kararnamesi ile Samsun'da Cumhuriyet savcısı olarak atandığı öğrenildi. Gündüz'le ilgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlik kararıyla 30 Aralık 2020'de Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi tarafından Cumhuriyet Savcısı Gündüz yaptığı paylaşımların; mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu belirtilerek ihraç edildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle dava açılan Gündüz, "hakaret" suçundan ceza aldı. HEM MESLEĞE İADE, HEM DE ENFLASYON FARKIYLA PARA İSTEDİ

Eski Cumhuriyet Savcısı Gündüz, ihraç edilmesinin ardından Danıştay'a dava açtı. Trol savcı Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu şikayet ettiği dilekçesinde verilen ihraç kararının iptalini isterken, karar nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının enflasyon farkıyla birlikte ödenmesine, özlük haklarının iadesini istedi.