Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 288'e yükseldi, 900'den fazla kişi de yaralandı.



The Hindu gazetesinin haberine göre, eyaletin Balasore bölgesinde Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında, 2'si yolcu 1'i yük olmak üzere 3 trenin karıştığı, dün yerel saatle 19.20'de meydana gelen kazada 288 kişi hayatını kaybetti. 900'den fazla kişi ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.







Trenlerden birinin Bangalore kentinden Batı Bengal eyaletine giden Howrah Superfast Express treni, diğerinin ise Batı Bengal'in başkenti Kalküta'dan Chennai şehrine giden Coromandel Express treni olduğu belirtildi.

Kazada bazı vagonlar raydan çıkarken, olay yerine 200'den fazla ambulans sevk edildiği, 300'den fazla görevliyle kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.







Shalimar Tren İstasyonu'ndan kalkan Coromandel Express yolcu treninin, Chennai Central Tren İstasyonu'na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi.

Orissa eyaleti üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena, açıklamasında bölgeye ilk olarak 115 ambulans, 50 otobüs, 45 mobil klinik ve 1200'ü aşkın polis ve kurtarma ekibi sevk edildiğini söyledi.

"Kan bağışında bulunan tüm gönüllülere minnettarım. Takviye olarak doktorlar, ambulanslar, otobüsler göndermeye çalışıyoruz" diyen Jena, kurtarma faaliyetlerine odaklandıklarını ve kazanın sebebinin araştırıldığını belirtti.





Kurtarma çalışmalarına yerel halkın da destek verdiği aktarıldı.

Kaza sonrası çok sayıda tren seferi iptal edildi.

Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Twitter paylaşımında, "talihsiz kaza" nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ve yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise attığı tweet ile kazaya ilişkin Demiryolu Bakanı ile görüştüğünü ve kazadan etkilenenlere gerekli tüm desteğin verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Modi, yakınlarını kaybeden ailelere başlığı, yaralılara şifa dileyerek, bugün Odisha'ya giderek kaza mahallinde incelemelerde bulunacağı, ardından yaralıların tedavi altına alındığı hastaneyi ziyaret edeceği bildirdi.

Can kayıpları nedeniyle eyalette 1 gün süreyle yas ilan edildi.

Öte yandan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.