CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçimleri kazanmasının üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen verdiği sözleri tutmadı. Güzelyalı, Göztepe ve Karşıyaka'da özellikle hissedilen kötü kokular ve Körfez'in temizlenme sözü halen yerine getirilmedi. Peki, CHP'li Tunç Soyer, başka hangi sözleri verdi ve yerine getirmedi? Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç A Haber canlı yayınında anlattı.
Her şey seçilene kadarmış! CHP'li Tunç Soyer verdiği sözleri tutmadı, İzmir'den pis kokular geliyor
31.08.2020 18:06
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