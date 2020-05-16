RAMAZAN İMSAKİYE
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Hepsi grubu üyeleri barıştı mı? Eren Bakıcı'nın hamlesi sonrası Gülçin Ergül: Artık uzamasını anlamsız buluyorum

2004 yılında ilk olarak karşımıza çıktıklarında büyük sükse yapmıştı Hepsi grubu. Çocukluklarından bu yana tanışan Cemre Kemer, Gülçin Ergül, Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük'ten oluşan 4 kişilik kız grubu Hepsi, Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasının ardından eski istikrarını sürdürümedi ve tarihe karıştı. Gülçin Ergül'e cephe alan Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer'in küslükleri yavaş yavaş son buluyor, Hepsi grubu barışıyor mu? Geçtiğimiz günlerde Eren Bakıcı ve Gülçin Ergül'ün takipleşmesinin ardından herkes bu sorunun yanıtı merak ederken, Gülçin Ergül'den konuya dair açıklama geldi.

16.05.2020 14:00 - Son Güncelleme: 16.05.2020 14:00
Hepsi grubu üyeleri barıştı mı? Eren Bakıcı'nın hamlesi sonrası Gülçin Ergül: Artık uzamasını anlamsız buluyorum

2. Sayfa'ya bağlanan Gülçin Ergül, Hepsi grubundan Eren ile geçtiğimiz günlerde yeniden Instagram üzerinden takipleştiklerine dair açıklamalarda bulundu:

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Hepsi grubu üyeleri barıştı mı? Eren Bakıcı'nın hamlesi sonrası Gülçin Ergül: Artık uzamasını anlamsız buluyorum

"Çok zor günlerden geçiyoruz. 11 yıl önce de kalmış bir olayın artık uzamasını anlamsız buluyorum. Eren, Instagram hesabından soru-cevap etkinliği gerçekleştirmiş. Benimle ilgili güzel temennilerde bulunduğu bana iletildi. İletişime geçmek istedim. Konuştuk, yeniden takipleşmeye başladık...

Hepsi grubu üyeleri barıştı mı? Eren Bakıcı'nın hamlesi sonrası Gülçin Ergül: Artık uzamasını anlamsız buluyorum

Eren çok özeldir benim için. Daha sonra Yasemin ile de konuştuk. Eren ile Yasemin bu konuşmamızı Cemre'ye iletmiş. O da bir canlı yayında sesim ve şarkılarım hakkında beni mutlu eden bir yorumda bulunmuş. Kendisine teşekkür ediyorum.

Hepsi grubu üyeleri barıştı mı? Eren Bakıcı'nın hamlesi sonrası Gülçin Ergül: Artık uzamasını anlamsız buluyorum

Ben gerçekten artık 11 sene öncesinde kalsın istiyorum artık böyle bir husumete gerek yok. Böyle bir adım attım."

Hepsi grubu üyeleri barıştı mı? Eren Bakıcı'nın hamlesi sonrası Gülçin Ergül: Artık uzamasını anlamsız buluyorum

'NEDEN OLMASIN?'

Program sunucularından birisinin "Mesela bir yardım balosunda, sahne teklifi gelse yanıtın ne olur? Hepsi Grubu ile sahneye çıkar mısın?" sorusuna da cevap veren Ergül, "Söz konusu yardımsa başka bir şey. Neden olmasın" dedi.

Tabi aradan yıllar geçti ve Hepsi grubunun üyeleri 34-35 yaşlarına geldi. Yıllar içerisinde pek de değişmediler.

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