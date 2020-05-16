Hepsi grubu üyeleri barıştı mı? Eren Bakıcı'nın hamlesi sonrası Gülçin Ergül: Artık uzamasını anlamsız buluyorum
2004 yılında ilk olarak karşımıza çıktıklarında büyük sükse yapmıştı Hepsi grubu. Çocukluklarından bu yana tanışan Cemre Kemer, Gülçin Ergül, Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük'ten oluşan 4 kişilik kız grubu Hepsi, Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasının ardından eski istikrarını sürdürümedi ve tarihe karıştı. Gülçin Ergül'e cephe alan Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer'in küslükleri yavaş yavaş son buluyor, Hepsi grubu barışıyor mu? Geçtiğimiz günlerde Eren Bakıcı ve Gülçin Ergül'ün takipleşmesinin ardından herkes bu sorunun yanıtı merak ederken, Gülçin Ergül'den konuya dair açıklama geldi.
16.05.2020 14:00
- Son Güncelleme: 16.05.2020 14:00
'NEDEN OLMASIN?'
Program sunucularından birisinin "Mesela bir yardım balosunda, sahne teklifi gelse yanıtın ne olur? Hepsi Grubu ile sahneye çıkar mısın?" sorusuna da cevap veren Ergül, "Söz konusu yardımsa başka bir şey. Neden olmasın" dedi.
Tabi aradan yıllar geçti ve Hepsi grubunun üyeleri 34-35 yaşlarına geldi. Yıllar içerisinde pek de değişmediler.
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