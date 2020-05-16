Hepsi grubu üyeleri barıştı mı? Eren Bakıcı'nın hamlesi sonrası Gülçin Ergül: Artık uzamasını anlamsız buluyorum

'NEDEN OLMASIN?'

Program sunucularından birisinin "Mesela bir yardım balosunda, sahne teklifi gelse yanıtın ne olur? Hepsi Grubu ile sahneye çıkar mısın?" sorusuna da cevap veren Ergül, "Söz konusu yardımsa başka bir şey. Neden olmasın" dedi.

Tabi aradan yıllar geçti ve Hepsi grubunun üyeleri 34-35 yaşlarına geldi. Yıllar içerisinde pek de değişmediler.