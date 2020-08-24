HDP'li Tuma Çelik için karar günü

HDP'li Tuma Çelik, tecavüz skandalıyla gündeme geldi. Partisinden ihraç edildi. Hakkında fezleke hazırlanan Çelik için Meclis'te kurulan Hazırlık Komisyonu, bugün kararını açıklayacak. Komisyon, tecavüz olayının mağduru D.K'yı dinlemiş ardından da Çelik'in yazılı savunmasını almıştı.
HDP'li Tuma Çelik, tecavüz skandalıyla gündeme geldi. Partisinden ihraç edildi. Hakkında fezleke hazırlanan Çelik için Meclis'te kurulan Hazırlık Komisyonu, bugün kararını açıklayacak. Komisyon, tecavüz olayının mağduru D.K'yı dinlemiş ardından da Çelik'in yazılı savunmasını almıştı.