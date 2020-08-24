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HDP'li Tuma Çelik için karar günü

HDP'li Tuma Çelik için karar günü
24.08.2020 11:51

HDP'li Tuma Çelik, tecavüz skandalıyla gündeme geldi. Partisinden ihraç edildi. Hakkında fezleke hazırlanan Çelik için Meclis'te kurulan Hazırlık Komisyonu, bugün kararını açıklayacak. Komisyon, tecavüz olayının mağduru D.K'yı dinlemiş ardından da Çelik'in yazılı savunmasını almıştı.


HDP'li Tuma Çelik, tecavüz skandalıyla gündeme geldi. Partisinden ihraç edildi. Hakkında fezleke hazırlanan Çelik için Meclis'te kurulan Hazırlık Komisyonu, bugün kararını açıklayacak. Komisyon, tecavüz olayının mağduru D.K'yı dinlemiş ardından da Çelik'in yazılı savunmasını almıştı.
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