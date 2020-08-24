İğrenç olay: Yaşlı adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Eşinden tüyler ürperten iddialar

24.08.2020 11:28

Sivas Gemerek’te, 75 yaşındaki bir kişi, köpeğe tecavüz ederken yakalandı. İki köylü, Şükrü B.’yi çıplak haldeyken kayda aldı. Olay ile ilgili hayvan hakları savunucuları suç duyurusunda bulundu. Sivas Valisi de konu ile ilgili açıklama yaparken, aynı kişinin birçok köylünün köpeğine tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Tüyler ürpertici olay Gemerek'e bağlı Hacıyusuf Köyü'nde yaşandı. 17 Ağustos günü, köyün çobanı H. Ö. (42), koyun sürüsü ile birlikte dağın yolunu tuttu. H. Ö. ile birlikte sürüyü takip eden köpeği ise bir an gözlerden kayboldu. H. Ö., son 3 gündür aynı noktada gözlerden kaybolan köpeğinin yiyecek arayışı için uzaklaştığını düşündü. Çoban H. Ö.'nün sürüsü ilgilendiği esnada, M. K. ve A. A. isimli köylüler birlikte bir yere gittikleri esnada, çalılıkların arasındaki hareketliliği fark etti. İkili hemen, seslerin geldiği noktaya yöneldi.

ÜSTSÜZ YAKALANDI



O anların görgü tanıkları Hürriyet'e "Şükrü B. isimli kişiyi, köpeğe tecavüz ederken gördük. Üstünde, bir tek atlet dışında hiçbir şey yoktu. Çoraplarını dahi çıkarmıştı. Bu kişinin daha önce de benzer şeyler yaptığını duyuyorduk. Hemen, cep telefonumuzu çıkararak kayda aldık. Çünkü, biliyorduk ki yine inkâr edecekti. Köpeğin boynunda ise uzunca bir balya ipi bulunuyordu." Olay ile ilgili jandarmaya haber verildi. İki görgü tanığının yanı sıra, köpeğin sahibi olan çoban H. Ö. de verdiği ifadede, Şükrü B.'den şikâyetçi olduğunu belirtti. Köpeğine yapılanlar nedeni ile üzgün olduğunu belirten H. Ö., Hürriyet'e yaptığı açıklamada ise "Köpek, yaşadıklarından dolayı çok ürkmüş. Benim yanıma bile gelemiyor. 15-20 metre ötemde duruyor" diye konuştu.

EŞİ: ENGEL OLAMIYORUM



Olayın ortaya çıkması sonrası tarım ilacı içen Şükrü B.'nin ifadesinin alınması işlemi yapılamazken, eşi K. B.'nin ise "Bu adama ben de engel olamıyorum. Yapılanlar nedeni ile utanç içindeyim" dediği öğrenildi. Olaya ilişkin Hayvan Hakları Federasyonu avukatları da Gemerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Av. Senem Demirel Acar savcılık dilekçesinde "Şüpheli, sürekli olarak köylünün köpeklerini kaçırıp tecavüz etmektedir. Şükrü B. köylünün bahçesinde, tarlasında, köpekleri bulduğu yerde tecavüz etmekten geri durmamıştır. Bugüne kadar birçok kişi tecavüzüne şahitlik etmiştir" denildi. Sivas Valisi Salih Ayhan ise Twitter hesabında, Şükrü B.'ye cezai işlem uygulandığını soruşturmanın sürdüğü bilgisini verdi.

Konu ile ilgili köyden görüştüğümüz birçok kişi, yaşanan son olayın ilk olmadığını kaydetti. Görgü tanıkları Şükrü B.'nin daha önce de, yalnız yaşayan H. Ö. isimli kadının kapalı durumdaki evine köpekleri sokarak tecavüz ettiğini öne sürdü. Bir başka bilgi sahibi köylünün anlattıkları ise tüyler ürpertici. Adının yazılmasını istemeyen bir köylü "Bu kişi, bir keresinde yeni yavrulamış bir köpeğe tecavüze kalkışıyor. Köpek ve yavruları kapalı bir yerde. Bu esnada köpek Şükrü B.'yi ısırıyor. Şükrü B., köpeği, kendisini ısırdığı için bıçaklıyor ve boynuna ip asarak tavana bağlıyor. Hayvanın çıkardığı sesler sonrası, köylü eve giriyor ve köpeği kurtarıyor. Yine, köy muhtarı S. S. ve iki kardeşinin de, köpeklerine tecavüz ettiğini gördükleri Şükrü B.'yi darp edince karakolluk oldukları öğrenildi. Üç kardeş, 3 yıl 1'er ay 15'er gün hapis cezası aldı. Anılan dava nedeni ile S. S.'nin muhtarlık yetkisi iptal edildi."