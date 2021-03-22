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HDP'li Saliha Aydeniz'den Nevruz kutlamalarında bebek katili Abdullah Öcalan güzellemesi!

HDP'li Saliha Aydeniz'den Nevruz kutlamalarında bebek katili Abdullah Öcalan güzellemesi!
22.03.2021 10:28
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Polis ısırmasıyla bilinen HDP’li Saliha Aydeniz, Nevruz kutlamalarında bebek katili Abdullah Öcalan’a övgüler yağdırdı. Aydeniz, İmralı'da cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını öne sürerek, "Onun için diyoruz ki; bu halka bakın ve bir an önce tecridi kaldırın. Barışın muhatabı İmralı'dadır" dedi. Aydeniz’in sözlerinin ardından “HDP kapatılmasın” diyenlere büyük tepki yağdı.


Van Valiliği'nden alınan izinle dün HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı.

Kutlamada konuşan Saliha Aydeniz, İmralı'da cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı.

"TECRİDİ KALDIRIN"
Sözlerine "Sayın Abdullah Öcalan" diye başlayan Aydeniz, "Bu tecrit savaş politikalarında ısrar demektir. Bu tecrit halkları saymamaktır, birlikte yaşam iradesine karşı çıkmaktır. Onun için tecridin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Barışa susadığını gördü. Sayın Abdullah Öcalan dünyada benzeri olmayan İmralı işkence sisteminde direniyor. İmralı sistemi işkence sistemidir. Onun için diyoruz ki bu halka bakın ve bir an önce tecridi kaldırın" diye konuştu.

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