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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’dan Millet İttifakı’na çağrı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’dan Millet İttifakı’na çağrı
26.05.2021 23:16
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Millet İttifakı bileşenlerine çağrı yaparak, "Türkiye’nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi." ifadelerini kullandı. Haberin detayları...


Kirli ittifakta yeni gelişme... Bölücü terör örgütü 'nın yayın organlarından Medya Haber TV'ye program konuğu olan 'li , ittifak ortaklarına yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çağrı yaptı.

"YENİDEN BİR ARAYA GELMELİYİZ"

Muhalefet partilerinin 'nin geleceğini düşünüyorsa, yeniden HDP ile bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Buldan, "Bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi." ifadelerini kullandı.

Buldan sözlerinin devamında, "Yeter ki bu meselelerde herkes hem fikir olsun, kararlı ve cesur olsun. Böylesi cesur adımlara ihtiyaç var. Cumhur İttifakı'na karşı bunu bir güç birliğine çevirebilirsek, seçimlerde de başarılı olabiliriz" dedi.

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