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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması: Bu şımarıklıktan vazgeçin!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması: Bu şımarıklıktan vazgeçin!
25.08.2020 20:35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile düzenlediği ortak basın toplantısında Yunanistan'a sert açıklamalarında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın" dedi.


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