Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile düzenlediği ortak basın toplantısında Yunanistan'a sert açıklamalarında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması: Bu şımarıklıktan vazgeçin!
25.08.2020 20:35
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