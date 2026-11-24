Paşinyan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a tarihi adım: Toprak iddiaları anayasadan çıktı
Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın öncülüğünde hazırlanan yeni anayasa taslağında, Türkiye ve Azerbaycan toprakları üzerinde hak iddiaları içeren 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'ne yapılan atıf kaldırıldı. Ağrı Dağı'na ilişkin ifadelerin de yer almadığı taslağı savunan Paşinyan, hedeflerinin devleti ve barışı halka iade etmek olduğunu söyledi. Kafkasya'da kalıcı barışın önünü açabilecek düzenleme, Erivan'ın yeni dönem politikasının önemli adımlarından biri olarak öne çıktı
Samet Baş Takvim.com.tr Haber