Resmi Gazete'de yayımlandı: 2026 yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 yılı yeniden değerleme oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle yüzde 27,83 olarak belirlendi. 2026'nın son geçici vergi döneminde de uygulanacak oranla birlikte yeni yılda pasaport, ehliyet ve kimlik ücretlerinin yanı sıra MTV, trafik cezaları, araç muayene ücreti, IMEI kayıt harcı ve yurt dışı çıkış harcı da artacak.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi