HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere ''Sarı kodlu'' sağanak yağış uyarısı | 8 Temmuz 2020 hava nasıl olacak?

08.07.2020 13:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Adana’nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Malatya, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 8 Temmuz il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Adana'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Malatya, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Düzce, Kastamonu kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu çevreleri, Rize, Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.













O İLLER İÇİN KRİTİK UYARI



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, yarın Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Düzce, Kastamonu kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/ m2), Ordu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu çevreleri, Rize, Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.







MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın bölgenin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Anadolu yakasının doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 20°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 24°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.







EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Manisa'nın kuzey ve doğusu, Kütahya ve Uşak çevreleri ile yarın bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK 19°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı







AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi ile K. Maraş ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, yarın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ISPARTA 17°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı







İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, yarın zamanla bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri, yarın zamanla il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİVAS 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.







BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile yarın zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük'ün batısı ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın zamanla yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın zamanla yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 22°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın zamanla yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Amasya'nın batısı, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının, yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/ m2), Ordu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu çevreleri, Rize, Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2)olması bekleniyor.

RİZE 24°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 19°C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 25°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.







DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Malatya, Erzurum, Bingöl, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 42°C

Az bulutlu ve açık