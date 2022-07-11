Hatay'da, Hassa-Kırıkhan yolunda kontrolden çıkıp, takla atarak hurdaya dönen otomobilde, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında, Hassa-Kırıkhan yolunun Su Çıkağı mevkisinde meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 31 AEM 046 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlada ters döndü. Kazayı gören çevredekiler, hurdaya dönen araçtaki 6 kişiyi çıkararak sağlık ve jandarma ekiplerine haber geldi.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 2 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçta bulunan kişilerin aynı aileden oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hatay'da, Hassa-Kırıkhan yolunda kontrolden çıkıp, takla atarak hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybeden ve yaralanan aile fertlerinin kimlikleri belirlendi.

Otomobil sürücüsü Ahmet Yılmaz ve kızı Dilek Sabahyıldızı ile torunları Azra Yılmaz (7) ve 9 aylık Muhammet Bekir Sabahyıldızı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan diğer torunların ise Talha (12) ve Nisa (6) Sabahyıldızı olduğu öğrenildi. Ahmet Yılmaz'ın, torunlarını bayram gezmesine götürmek üzere yolda olduğu belirtildi.