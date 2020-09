Hasta yakınından Doktor Yılmaz Babutçu'ya ölüm tehdidi! "Çocuklarını yetim bırakmak istemem..."

26.09.2020 20:02

Trabzon'da bir yakını vefat eden bir kişi telefonla aradığı aile Doktor Yılmaz Babutçu’yu, ’Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Allah rızası için kenti terk et yoksa beni katil edersin" sözleriyle tehdit etti.

Trabzon'da bir hastanede görev yapmakta olan Doktor Yılmaz Babutçu'nun hasta yakını tarafınca tehdit edildiği görüntüler sosyal medyada gündem haline geldi. Ülkemizde gelen son dakika haberleri ile bu gibi sağlık çalışanlarının maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel şiddet haberleri Türkiye'yi derinden sarsmaya devam ederken Doktor Babutçu, yaşadığı dehşet verici olayın detaylarını paylaşarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım talep etti.

HASTA YAKINI TARAFINDAN TEHDİT EDİLEN DOKTOR YARDIM İSTEDİ!

Trabzon'da çalışan Doktor Yılmaz Babutçu, ölüm tehdidi aldığını belirttiği bir iletiyi sosyal medyadan paylaştı. Tehdit eden kişinin konuşmasını videoya kaydeden Babutçu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da seslenerek yardım talep etti. Doktor, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulundu…

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYORUM…"

Trabzon'da çalışan Doktor Yılmaz Babutçu, Twitter hesabından ölüm tehdidi aldığını bir video ile paylaştı. Tehdit eden kişinin konuşmasını videoya kaydeden Babutçu, sosyal medyadan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da bu görüşmeyi gönderdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Doktor Babutçu, "Ölümle tehdit ediliyorum, hastalarımız için gece gündüz teyakkuzda iken karşılığı bu olmamalı. Bu şartlarda nasıl hizmet vereceğiz" diye yardım talebinde bulundu. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"TRABZONU TERK ET, ÇOCUKLARINI YETİM BIRAKMAK İSTEMEM" DEDİ

Doktoru arayan hasta yakını doktor Babutçu'ya Trabzon'dan defolup gitmesini söyledikten sonra tehdit cümleleri kurdu. Doktoru arayan hasta yakını: "Defol git Trabzon'dan, benim acım çok sıcak, babamı senden dolayı kaybettim. Trabzonu terk et. Bak sana mertlik yapıyorum. Trabzon'u terk et. Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Yoksa katil edersin beni" sözleriyle tehdit savurdu.