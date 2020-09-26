Eski Devlet Bakanı Hasan Aksay A Haber'e konuştu: Türkiye adalet divanına giderse adaları alır

26.09.2020 20:51

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşı eski Devlet Bakanı Hasan Aksay iç siyasetten dış siyasete kadar bir ok alanda A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve Yunanistan gerilimine ilişkin konuşan Aksay, “Türkiye adalet divanına giderse adaları alır” dedi. Savunma sanayiine ilişkin de konuşan Aksay, İHA’larımıza övgüler yağdırdı. Hasan Aksay, “Türkiye’nin Karadeniz’deki gaz keşfi birilerini üzdü” ifadelerini kullandı.

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı eski Devlet Bakanı Hasan Aksay iç siyasetten dış siyasete kadar bir ok alanda A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve Yunanistan gerilimine ilişkin konuşan Aksay, "Türkiye adalet divanına giderse adaları alır" dedi. Savunma sanayiine ilişkin de konuşan Aksay, İHA'larımıza övgüler yağdırdı. Hasan Aksay, "Türkiye'nin Karadeniz'deki gaz keşfini birilerini üzdü" ifadelerini kullandı.