Hasan Basri Yalçın sordu İP'li Şenol Sunat yalan ve inkara başvurdu

15.05.2020 05:32

İyi Parti Milletvekili Şenol Sunat, Ekrem İmamoğlu'nun HDP'li belediye başkanlarına yaptığı destek ziyaretlerinin hatırlatılması üzerine önce kişisel tercihidir dedi sonra da Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti'nin adayı olmadığını iddia etti. Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın, İmamoğlu'nun HDP'li belediyeleri ziyaretinin kişisel tercih olmadığını belirtip "bu bir siyaset tercihiydi" açıklamasında bulundu.