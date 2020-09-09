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Hangi sınıflar okula başlayacak? İşte yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih...

Hangi sınıflar okula başlayacak? İşte yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih...
09.09.2020 09:09

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime sadece okul öncesi ve birinci sınıfların başlayacağını açıkladı. Selçuk, “Öğrenciler ilk uyum haftasında 1, sonraki haftalarda 2 gün gelecekler. Velilerimiz isterlerse çocuklarını okula göndermeyebilir, öğrenciler devamsız sayılmayacak” dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime sadece okul öncesi ve birinci sınıfların başlayacağını açıkladı. Selçuk, "Öğrenciler ilk uyum haftasında 1, sonraki haftalarda 2 gün gelecekler. Velilerimiz isterlerse çocuklarını okula göndermeyebilir, öğrenciler devamsız sayılmayacak" dedi.

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